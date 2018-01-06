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﻿全球最多毛女孩 剃毛迎新婚生活

2018-01-06 列印
　　健力士世界紀錄大全內「世界最多毛女孩」紀錄保持者、泰國女子素素樊，近日覓得生命中摯愛，二人並已結婚，素素樊更特意剃除多餘毛髮，與夫婿溫馨合照。素素樊患有俗稱「狼人症」的先天性遺傳多毛症，導致身體毛髮過度生長，即使到醫院接受激光脫毛，亦只能暫時抑制，無法完全根治。素素樊性格樂天，且人緣極佳，她曾說自己從未被「狼人症」干擾生活，同學亦待她友善。
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