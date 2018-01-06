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﻿兩韓下周二板門店商冬奧

2018-01-06 列印
　　韓國統一部證實，平壤政府接受韓方建議，下周二在板門店舉行兩岸高層會談討論北韓派代表團參加平昌冬奧等事宜。另外，為確保冬奧、冬殘奧順利舉行，美韓將兩國聯合軍事演習押後至冬殘奧閉幕後進行。

　　統一部表示，朝方昨上午向韓方傳達訊息，表示接受韓國建議，下周二在板門店休戰村舉行高層會談，派遣代表團參加平昌冬奧事宜，亦會討論如何改善兩韓關係。

　　另外，美國特朗普、韓國總統文在寅昨日亦通電話，雙方同意為確保冬奧、冬殘奧順利舉行，兩國會押後舉行聯合軍事演習；美國防長馬蒂斯表示，押後是基於實事求是，此舉可令美韓集中力量處理平昌冬奧保安工作。

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