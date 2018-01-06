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﻿長子被指叛國 特朗普圖禁新書揭秘

2018-01-06 列印
　　美國資深記者沃爾夫在新作《怒火與憤怒：特朗普白宮內幕》中，引述白宮前首席策略師班農批評總統特朗普長子、女婿、競選經理私下會唔俄國女律師，行為形同叛國；又稱特朗普得悉自己勝選後，表現驚惶失措。特朗普得悉該書內容後大動肝火，透過律師企圖禁制該書出版，並考慮向班農採取法律行動。惟該書出版商不但沒有停止發行，更將該書出版日期，由原訂下周二提前到昨日面世。而班農周四接受訪問時，讚特朗普是偉人，並表明會繼續支持對方施政。

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