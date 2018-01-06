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﻿暴風雪襲美東岸　 最少14人死

2018-01-06 列印
　　美國東岸多個州份周四繼續受暴風雪吹襲，當局周四證實，連日來最少有十四人死於寒冷天氣，多地機場合共有近五千班航機取消，數以萬計旅客滯留。

  東岸多個城市都發出暴風雪警報。紐約市布魯克林區、皇后區、布朗克斯區都錄得二十八至三十三厘米降雪量；緬因州州長里帕奇、新澤西州州長克里斯蒂均宣佈當地政府部門停止辦公，學校停課。氣象局預計暴風雨將加劇，影響新英格蘭沿海地區。

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