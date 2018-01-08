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﻿兩度征月 美傳奇太空人楊格辭世

2018-01-08 列印
　　曾兩度征月、首位太空穿梭機指揮官太空人楊格，上周五晚在德州休斯敦家中因肺炎併發症病逝，享年八十七歲，太空總署發表聲明，讚揚楊格是先驅人物。楊格一九六二年入選為太空總署太空人，美國史上他是唯一參加過雙子星和阿波羅兩項太空計劃、太空穿梭機任務的太空人，一九七二年乘坐阿波羅十六號登月，並在月球表面留下足跡；而太空穿梭機「哥倫比亞」號一九八一年首次升空時，楊格更擔任務指揮官。他最為人熟識的「成就」，是擅自將鹹牛肉三文治帶上太空，事後被太空總署斥責，更受到國會議員及傳媒猛烈批評。

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