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﻿太原商場迎新年 巨型「侵侵狗」搶鏡

2018-01-08 列印
　　二○一六年底，山西省太原市一個商場擺放一隻巨型「特朗普雞」雕像迎接雞年，一度成為網上熱話，不少民眾爭相前往拍照，甚至引起外國傳媒注意；該個商場今年亦再接再厲，趁明年生肖是狗，去年底已擺放一隻巨型「特朗普狗」雕像作招徠，特朗普狗同樣有一頭金色頭髮、一對金色眉毛，頸上帶有特朗普象徵紅色領呔的紅色頸巾，左手做出特朗普演說時食指指向天的招牌動作，吸引不少民眾爭相與它合照。

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