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﻿樂見兩韓板門店會談 特朗普願與金正恩通電話

2018-01-08 列印
　　兩韓明日在板門店舉行近兩年來首次高級別會談，北韓昨通報會由祖國和平統一委員會委員長李善權率領四名代表與韓方磋商派代表團參加平昌冬奧等事宜。美國總統特朗普亦樂見兩韓對話，更稱願意在有條件下與北韓領袖金正恩通電話。

　　韓國統一部昨透露，平壤當局昨上午已回覆兩韓高級別會談朝方代表名單，李善權將率領朝鮮祖國和平統一委員會副委員長、體育省副相、祖國和平統一委員會部長、民族奧林匹克組織委員會委員參加會談；而韓方代表團由統一部長趙明均擔任團長，成員包括統一部次官、文化體育觀光部次官、國務總理室審議官、平昌冬奧會及冬殘奧會組委會企劃事務次長。

　　特朗普亦表明樂見兩韓對話，期望雙方討論話題不局限冬奧，而美方會在適當時機加入其中；他又稱，願意在有條件下與北韓領袖金正恩通電話，但無透露詳細內容。

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