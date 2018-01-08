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﻿美東加東暴寒 逾億人受影響

2018-01-08 列印
　　連日來寒流吹襲美加，美東、加東地區屢破低溫紀錄，約一億人受影響，單是美東已有逾五千班航機取消、數以千計航班延誤，各地機場為處理積壓航班陷入苦戰。

　　北極冷空氣、風寒效應共同影響下，美東逾三分之二地區體感溫度低至攝氏零下四十三度，皮膚暴露在外不足十分鐘便可能凍傷。惡劣天氣導致美國東岸有逾五千班航機取消、數以千計航班延誤，當中以紐約甘迺迪國際機場、南卡羅來納州查爾斯頓國際機場情況最為嚴重，有旅客滯留停機坪數小時仍未能下機。

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