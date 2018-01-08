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﻿英新政策促環保 即棄紙杯擬收稅

2018-01-08 列印
　　連鎖咖啡店大行其道，為節省人力成本，大部份咖啡店均使用紙杯盛載咖啡，英國國會環境審查委員會建議，向每隻用完即棄紙杯，徵收二十五便士（約二元六角港元）稅款，款項將作為推動回收重用，減少使用紙杯。委員會主席瑪麗克雷表示，英國有逾二萬間咖啡店，每年使用咖啡紙杯多達二十五億個，連起來足以環繞地球五圈半，但幾乎沒有一個紙杯回收再造。而英國星巴克計劃下月起在倫敦部份分店試行紙杯收費三個月，顧客飲紙杯裝咖啡時，需額外支付五便士（約五元二角港元）。

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