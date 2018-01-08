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﻿瑞典地鐵爆炸 六旬翁重傷

2018-01-08 列印
　　瑞典首都斯德哥爾摩發生爆炸事件，造成兩人受傷。事發在昨日下午，一名六十歲男子在斯德哥爾摩地鐵紅線沃爾農莊站外拾起地上一件物體時，突然發生爆炸，男子受傷倒地、傷勢嚴重，一名四十五歲婦人途經當地亦受波及輕傷。

  警方接報到場封鎖地鐵站及附近一個廣場調查，兩名傷者由救護車送院治療；警方初步調查後，確認傷者拾的物體內藏爆炸物料，但相信事件不涉恐怖主義。亦有消息稱，爆炸物品是一枚手榴彈。

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