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﻿不滿薪酬少男性五成 BBC女編輯辭職

2018-01-09 列印
　　英國廣播公司中國新聞編輯格雷西，不滿機構內存在性別歧視文化，出現男女性同工不同酬情況，憤而辭退編輯職務。

　　格雷西入職英國廣播公司逾三十年，二○一三年起便擔任新聞部中國組編輯，並兼任主播，透露該機構暗存性別歧視文化，容許男女性同工不同酬情況持續存在，質疑該政策違反勞工法例。

　　她指，機構內年薪逾十五萬英鎊（約一百五十八萬港元）的主管級職員，男性佔三分之二，而女性主管的年薪卻較男性少五成。

　　格雷西表示，辭退編輯職務抗議資方忽視不平等現象，但會繼續擔任主播，希望該崗位取得平等待遇。而一百三十四名英國廣播公司女職員周日晚發表聲明，促請管理層正視男女不平等問題。

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