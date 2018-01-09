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﻿紐約甘迺迪機場爆水管致水浸

2018-01-09 列印
　　紐約近日受到暴風雪吹襲，許多航班受到延誤或取消，大量旅客滯機場。但甘迺迪國際機場四號客運大樓周日因爆水管引致水浸，部份國際航班受影響，令情況亂上加亂。

　　周日下午約一時三十分甘迺迪國際機場四號客運大樓爆水管，水流不斷由天花板湧出，地面水浸達三吋，旅客要涉水而行。受事件影響，當局暫停排國際航班升降，並安排出境、入境旅客轉移到其他客運大樓。因為暴風雪吹襲，甘迺迪國際機場於上周四一度關閉，到周五陸續恢復服務，但仍然有數以萬計的旅客滯留再加上爆水管意外，相信要花費更多時間才能疏導旅客。

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