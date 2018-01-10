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﻿奧花雲費演說 惹角逐總統猜測

2018-01-10 列印
　　美國電視黑人名嘴奧花雲費日前於金球獎頒獎典禮發表演說，稱「即使在最黑暗的晚上也要盼望有更光明的早晨來臨」，令外界揣測她是否有意角逐二○二○年的總統大選。反對黨民主黨內有部份人對此感到雀躍，認為這並非不可能，而白宮發言人亦回應指，總統特朗普歡迎有人挑戰。

　　奧花雲費於周日在金球獎頒獎典禮接受終身成就獎時發表演說，指六十四歲的她出身寒微的童年生活，在長大過程中見證許多爭取民權的政治人物，並向勇敢站出來反抗性騷擾和性侵犯風氣的女性致敬，說夢想有一天，無人再走來對她說：「Me too。」

　　有民主黨人事後認為奧花雲費參選總統的想法有新意。現任總統特朗普也曾經主持電視真人騷《飛黃騰達》，最終入主白宮。

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