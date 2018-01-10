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﻿用猴子比喻黑人男孩 H&M廣告捱轟

2018-01-10 列印
        瑞典時裝品牌H&M一個網上童裝廣告被指歧視黑人而須移除，該廣告中有一名黑人男孩穿上一件刻有「森林中最酷的猴子」字樣的綠色連帽衞衣，引發眾怒，不滿其將黑人和猴子相提並論。撰寫時尚潮流網誌的耶博阿質問，這件事是H&M內部誰想出來的，並指他們應該知道猴子是公認對黑人的種族歧視；加拿大知名創作歌手The Weeknd曾為H&M代言並聯名合作，他在社交平台亦表示，看到這照片後覺得既震驚又羞恥，並感到深深被冒犯，稱不會再與H&M合作。事件引起眾怒，H&M隨後把這張照片從所有H&M網站上移除，並向任何可能因此受冒犯的人致歉。
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