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﻿萌照曝光 夏洛特返學啦﹗

2018-01-10 列印
　　英國小公主夏洛特日前首次上幼兒園，肯辛頓宮發佈兩張由劍橋公爵夫人凱特操刀的照片，其中一張只見夏洛特穿著紅色外套、紅皮鞋、繫上粉紅色圍巾，對鏡頭嬌羞一笑，坐在肯辛頓宮的梯級上，微笑歪頭看着鏡頭，雙手放在膝上，儼如小淑女一樣。另外一張則顯示，她扶着扶手笑着站在梯級上，雖然沒有直視鏡頭，但背着粉紅色小背包、臉頰也粉紅，非常自然可愛。兩張照片均是夏洛特出發前往倫敦附近的威爾科克斯幼兒園上課前，由凱特拍下的，夏洛特將是該間幼兒園的全日制學生。入讀該幼兒園周一至周五上午班的學生。
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