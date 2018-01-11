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﻿自稱身高暴增9cm 日太空人致歉

2018-01-11 列印
　　日本太空人金井宣茂日前在社交網站貼文，聲稱自己逗留太空三星期便增高九公分（三點五吋），他周三發推文道歉，自言量度錯誤。

　　正在國際太空站執行任務的金井宣茂，本身已高一百八十公分，他日前在社交網站貼文，聲稱自己逗留太空三星期便增高九公分（三點五吋），擔心自己「坐不下聯合號太空艙」，回不了家，引來社交媒體數萬人關注。

　　但事實證明這是一場誤會，金井的俄裔同事告訴他，暴增九公分是不太可能的事，經重新量過後發現，他其實長高兩公分。四十一歲的金井是上月升空，將在國際太空站上執行近六個月的太空任務。



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