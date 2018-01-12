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﻿巴黎珠寶店遇劫失值4300萬珠寶

2018-01-12 列印
■警方封鎖酒店附近一帶，追捕兩名在逃疑犯。美聯社
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　　法國首都巴黎周三發生巨額珠寶械劫案，一批匪徒周三闖進市中心著名的五星級麗思酒店一間珠寶店內，掠走總值數以百萬歐羅計的珠寶首飾逃去。警方人員接報後迅速趕到現場，拘捕了其中三名匪徒，現時仍追緝另外兩人。職員初步點算後，估計有總值逾四千三百萬港元的珠寶被搶。

　　事發於當地時間周三傍晚六時半左右。五名蒙面匪徒從一條橫街進入酒店，部份疑匪手持利器和斧頭，擊碎玻璃首飾櫃，搶奪珠寶首飾。兩名目擊者暗中報警求助。警方迅速到場，與逃走的匪徒展開追逐，在凡登廣場附近拘捕了其中三人，但被另外兩人逃脫。消息指，警方懷疑涉案匪徒屬於名為「傻豹」的犯罪組織。

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