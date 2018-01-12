﻿打擊非法勞工 美突擊搜查全國7-11

美國移民部門的執法人員當地時間周三採取行動，抽查全國各地大約一百家7-11便利店，調查店主有沒有僱用非法勞工。在行動中，有二十一名非法移民被捕。這是自從總統特朗普去年一月上台以來，最大規模的打擊黑市居民和非法勞工的行動。執法人員在全美十七個州和首都華盛頓採取這次行動。東主和經理有三天時間預備好文件，證明他們所僱用的員工都在美國有合法居留權，否則他們可能會面臨刑事或民事訴訟。在周三的行動中，總共有九十八家7-11便利店成為調查目標，當中有許多都是以特許經營權的形式經營。



