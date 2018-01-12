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﻿巴國女童遭姦殺 民眾怒闖警局釀兩死

2018-01-12 列印
　　巴基斯坦卡蘇爾一名七歲女童，日前被人綁走再慘被強姦及勒死，並棄屍垃圾站，這件慘劇引發當地民眾示威抗議，最後演變成騷亂，造成至少兩人死亡。事發於巴基斯坦南部卡蘇爾市，有人近日在垃圾站發現一具女童屍體，經警方證實為早前失蹤的七歲女童辛納卜。當地警方公開閉路電視片段，發現女童被一名陌生男子帶走，正通緝該男子。有網民發起群眾上街抗議警方未有積極採取行動，示威者試圖闖入卡蘇爾的警察總部，警方開槍鎮壓，釀成兩死，另有多人受傷。

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