﻿澳女童自殺亡 家人邀欺凌者出席喪禮

澳洲一名曾為牛仔帽公司拍攝硬照的十四歲女童，懷疑忍受不住別人的欺凌，上周自殺身亡，事件震動整個澳洲。



其父在社交網站facebook發表了一篇激動人心的文章，邀請欺凌他女兒的人出席她的喪禮，並呼籲社會各界關注欺凌的問題。多莉的父親埃弗里特說，希望藉着這宗悲劇，喚起社會人士更加關注這個問題，幫助其他有同樣遭遇的人，叫他們珍惜寶貴的生命，那麼他的女兒的死才不致白費。



