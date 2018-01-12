﻿裸照在facebook公開 少女願庭外和解

社交網站facebook作為世界上最多人使用的社交媒體，經常成為網絡欺凌對象。在北愛爾蘭，一名少女數年前遭人報復，被上載了多幅裸照到facebook，少女情緒大受打擊，向facebook 採取法律行動。少女的代表律師周三證實，facebook已和她達成庭外和解協議。



代表律師麥克德莫特表示，雙方已達成一項秘密的和解協議。他沒有披露協議內容，也不知道是否涉及金錢賠償，只是說facebook 願意支付少女的法律訴訟費用。當事人控告facebook 在這宗事件中疏忽、容許他人以詐騙手法使用她的個人資料以及違反數據保護法。



二○一四年案發時，該少女只有十四歲，發現有人把她的裸照放在facebook。在聆訊過程中，代表律師形容這種做法等同侵犯兒童。facebook發言人拒絕評論事件，重申公司承諾會改善平台及聆聽用戶意見。



