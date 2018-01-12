﻿「快速電波爆發」發放強大能量

宇宙中有一種奇特的現象名叫「快速電波爆發」（FRBs），成因和來源不明，充滿神秘感，甚至有一種說法指那些電波是外太空星體上的高等生物發出的，連科學家也不排除這個可能性。一批天文學家周三在《自然》雜誌發表研究報告，讓人更加了解這種天文現象。



研究人員說，「快速電波爆發」一毫秒發放出的能量，比我們的太陽一天發出的能量還要多。他們推斷，「快速電波爆發」可能是在極端的環境下產生的，那是天文學家至今觀察到的宇宙中磁性最強的區域。不過，這未必是唯一的答案，因為大面積的黑洞周圍也存在着類似的環境。



天文學家於二○○七年首次發現宇宙中出現「快速電波爆發」現象，至今偵測到數十次，但在浩瀚的宇宙間，這種現象可能每天發生一萬次之多。不過，至今只有一道於二○一二年被發現的「快速電波爆發」間歇性地反覆出現，因而提供機會讓科學家進行研究。