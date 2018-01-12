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﻿霍金願出錢 送人上金星感受高溫

2018-01-12 列印
　　英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking），以往曾多次對溫室效應提出警告，近日再次對未來發出警告，指如果地球再繼續暖化下去，恐怕會步上金星的後塵，生活條件將會讓人變得無法忍受，表面溫度會升至攝氏四百六十度、風速達時速三百公里。霍金又打趣表示，他願意出錢，讓那些不願承認氣候變遷的人到金星看看。

　　據英國《每日郵報》報道，霍金近日在他的科學節目中表示，如果再不減少溫室氣體的排放，地球將會走上金星的道路，表面溫度會高達到攝氏四百六十度。霍金表示，金星是一個溫室氣體的失控的例子，如果地球大氣中的溫室氣體達到極限水平，地球也會發生類似的情形。

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