﻿波士頓美術館 狗狗捉蟲

博物館的藏品受到害蟲破壞，一向令管理人員十分頭痛。美國波士頓美術館使用新招保護價值連城的珍藏藝術品，訓練一隻狗狗運用牠靈敏的嗅覺，對付可能會損害藝術品的昆蟲和其他害蟲。



該隻狗狗名叫「賴利」（Riley），是一隻威瑪獵犬，由美術館的保護展品部門主管盧翁戈專責訓練。牠的其中一項職責，是要在館內尋找人類肉眼看不見的昆蟲。副館長格徹爾說，許多博物館都因為有昆蟲損害藝術品和展品而感到煩惱。除了訓練狗狗外，波士頓美術館也有其他滅蟲措施。不過，「賴利」只會在美術館內的非開放區域工作，入場參觀的人士不會看到牠出現。



