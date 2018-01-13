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﻿特朗普宣佈取消訪英行程

2018-01-13 列印
　　美國總統特朗普原訂下月底訪問英國，為新落成美國大使館揭幕，但突然在社交網站宣佈取消行程。英國傳媒指他不滿訪英方行程安排，不獲安排覲見英女皇，以及避免觸發示威，取消行程。

　　特朗普在社交網站Twitter發文確認，已取消下月的訪英行程，理由是不滿奧巴馬政府拍板新建的美國駐倫敦大使館地點不佳，是「差劣交易」，因此拒絕去剪綵，會改由國務卿蒂勒森代勞，為造價達十億美元的美國駐倫敦新大使館主持開幕儀式。英國傳媒引述消息報道，今次行程只屬工作訪問，規格未及國事訪問，加上特朗普又不獲安排覲見英女皇，所以特朗普才會取消行程。

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