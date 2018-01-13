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﻿普京讚揚金正恩　有成熟從政者風範

2018-01-13 列印
　　俄羅斯總統普京讚揚北韓領袖金正恩展現出成熟從政者的風範，並已達成其戰略任務，擁有核彈頭及射程可達全球的導彈，令金正恩在西方國家對他核武和導彈計劃最新施壓中，贏了這一回合。

　　普京周四告訴俄國記者：「我相信金正恩贏了這一回合。他達成了戰略性任務，擁有核彈頭和射程涵蓋全球、飛行距離高達一萬三千公里的導彈，幾乎可以抵達全球任一地點。」普京形容金正恩是個既能幹又成熟的從政者。

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