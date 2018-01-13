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﻿日媒指中國軍艦 進入釣魚台水域

2018-01-13 列印
　　日本傳媒報道，日方指有中國海軍軍艦及潛艇駛入釣魚台水域。首相官邸已成立危機處理中心緊急應對，日本外務省將向中國駐日本外交大使抗議。日本政府今午宣佈，在釣魚台列嶼赤尾嶼 （大正島） 領海外圍的水域，發現中國海軍的艦艇及潛艦，日本首相官邸緊急成立危機處理中心因應，日揆安倍晉三亦指示相關省廳全力警戒監視。中國外交部發言人稱，日本海上自衞隊兩艘艦艇在釣魚台毗鄰海域活動，中方海軍全程跟蹤監控。

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