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﻿Google Earth出現 佛州有SR-72先進偵察機

2018-01-13 列印
　　外界有傳美國國防部一直有找承包商替美國空軍研發一款型號為SR-72，時速超過7400公里的偵察機，但一直都沒有對外公開，現在有外國網民聲稱透過「Google Earth」在佛羅里達州一個私人機場，捕捉到疑似為SR-72先進偵察機的物體。

　　美國一個專門播放不明飛行物體（UFO）片段的網上頻道，近日發放了一段由外國網友泰勒·格洛克納（Tyler Glockner）截取來自「Google Earth」的畫面，當中有一架型狀奇異疑似飛機的物體，外形相當科技化，泰勒懷疑這就是國防武器承包商洛克希德馬丁公司致力研發的SR-72先進偵察機。



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