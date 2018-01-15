﻿嚇壞夏威夷市民 烏龍﻿職員﻿﻿錯發導彈警報﻿

美國夏威夷記者在星期六早上，收到導彈來襲的警報，其後證實是緊急部門發出的誤報。州長已經就事故向居民致歉，並承諾以後不會再犯同樣的錯誤。



長條法包外脆內軟，是不少人喜愛的美食，更是法國國民主要食糧之一。而隨著意大利那不勒斯拋薄餅皮手藝上月榮登世界遺產，法國麵包師傅希望長條法包也可以佔一席位，連總統馬克龍也加入聲援。馬克龍希望，法國傳統的長條法包能獲世界遺產委員會認可，列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」。馬克龍日前在愛麗舍宮向一群資深的麵包師傅說：「法式長條麵包在全球人人稱羨。我們必須保存其中精髓及我們的專業，這就是應該名列世界遺產的理由。」他說：「法式長條麵包是法國日常生活的一部份，而這種麵包本身也有着特殊歷史。這是個與法國人共度早晨、正午和晚間的傳統。」許多麵包師傅憂心傳統長條法包的品質下滑，因此決心加入呼籲行列。夏威夷緊急管理部門當地周六早上約八時向居民發出導彈警報，指有洲際彈道導彈正來襲，指示居民即時尋找掩護，發出的手機短訊更指明不是演習。大批居民立即慌忙逃生，前往避難所或躲入車庫。有人更着女兒躲進坑渠。危難管理局於上午8時20分在Twitter上澄清：「夏威夷沒有導彈威脅」。



州長公開道歉



再在約二十五分鐘後，居民才收到更正的手機短訊。夏威夷州長為事故道歉，指全因一名職員按錯按鈕。夏威夷州長井下表示：「這日發生的事完全無法接受，我們有很多居民深受影響，我向任何或遭受煩惱和混亂的人致歉。」緊急事務管理局官員解釋，導彈警報的按鈕是個電腦屏幕，一個用作測試，一個就是真的。要啟動需按掣兩次，按第一次會彈出警告字句，再按掣確認便會正式發出警報。



出事時剛剛有三人換更，其中一人在循例測試警報系統時按錯真的按鈕，直至他自己手機收到警報短訊後，才知道闖禍。州政府承諾會改善警報程序，確保事件不會再發生，並下令往後須有兩名職員，才能啟動警報，但沒透露會否採取紀律處分。



