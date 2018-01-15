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﻿memo紙都可以變藝術？日本擬增設四地 作七艘新巡邏船據點

2018-01-15 列印
■日本近日建造七艘大型巡邏船。網上圖片
■日本計劃增設四處設施作巡邏船據點。網上圖片
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　　一款以便條紙砌成的紙雕模型，近日在網上瘋傳。平平無奇的便條紙，撕下後會出現京都名勝清水寺，模型立體感十足、非常迫真。原來每一張便條紙的切割形狀都不同，撕下時部份會留下，當用完整本便條本，就會變成藝術擺設。這款紙雕模型便條紙由日本建築模型製作公司「TRIAD」研發，名為「OMOSHIROI BLOCK」。　　日本計劃增設四處設施用作大型巡邏船據點，應對駛入釣魚島海域的中國公務船。

  日本海上保安廳消息人士透露，計劃增設四處設施，作為七艘新建造大型巡邏船的據點，以迅速回應中國公務船駛入釣魚台及北韓漁船非法作業。沖繩縣石垣島、宮古島、福井縣敦賀市及鹿兒島市，列入興建新設施的考慮之列，希望與地方政府協商後，最快明年動工。

日本《共同社》引述消息人士指，海上保安廳擁有六十多艘大型巡邏船，但目前只有橫濱市及石垣島兩處的設施能停靠大型巡邏船，雖然可借用地方政府的港灣，但亦只能停泊一至兩艘巡邏船，因此有必要增建停靠據點，預計每處設施的興建費用，介乎數十億至數百億日圓。

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