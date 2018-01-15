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﻿瑞士民眾遊行 抗議特朗普將到訪

2018-01-15 列印
　　數百名反資本主義示威者周六在瑞士首都伯爾尼上街遊行，抗議美國總統特朗普即將到訪及準備參加本年度的達沃斯世界經濟論壇。示威者高舉寫有「吃掉有錢人」、「對抗世界經濟論壇、特朗普、資本主義」等語句的橫額和標語牌。除了針對特朗普外，他們也把矛頭指向準備參加這項一年一度國際會議的其他政界和商界精英。今年的達沃斯世界經濟論壇定於本月二十二至二十六日舉行。白宮日前宣佈特朗普決定出席，外界預料他會趁這個機會，闡述他所提出的「美國優先」政策。

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