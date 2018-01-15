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﻿兩韓舉行會議 商北韓藝術團出訪安排

2018-01-15 列印
　　南北韓官員今天早上舉行工作會議，商討北韓藝術團訪問南韓安排。

  兩韓官員星期日透過板門店熱線溝通，南韓提議當地星期一上午十時開會，雙方亦就會議議程進行協調，議程包括藝術團規模、訪問南韓途徑、表演場地和日期等，兩韓會否同台演出亦備受關注。北韓會派四名文化相關官員開會，包括早年被指和領袖金正恩關係密切的北韓牡丹峰樂團團長玄松月，外界都關注牡丹峰樂團會否隨藝術團訪問。

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