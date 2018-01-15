﻿捷克總統選舉 親俄現任總統領先

捷克周末舉行總統選舉，親俄羅斯的現任總統齊曼（Milos Zeman，見圖）在首輪投票取得領先地位，將於第2輪決選與得票居次的親歐派候選人德拉霍斯（Jiri Drahos）對決。總統齊曼在首輪投票得票38.6%，但未能過半，要同主要對手，得票26.6%的前捷克科學院院長，親歐派的德拉霍什，在兩星期後的第二輪選舉對決。



七十三歲的齊曼告訴聚集在布拉格（Prague）競選總部的支持者，「在上次（2013年）總統大選，我於首輪投票獲得24%選票，第2輪贏得54%選票，而今年我已在首輪奪得40%選票。」捷克也是歐洲聯盟成員，親莫斯科的齊曼對歐盟的態度，呼應了歐盟東歐民粹領導人的心態，尤其是匈牙利和波蘭領導人，因強制收容難民配額以及各種規範而與歐盟當局爆發爭執，他們認為那些措施是試圖限制國家主權。



齊曼也強烈反穆斯林，曾形容2015年移民危機是「一場有組織入侵」歐洲，並堅稱穆斯林「不可能融入」歐洲。



