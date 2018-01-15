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﻿總統馬克龍都力撐 長法包冀申世遺

2018-01-15 列印
        長條法包外脆內軟，是不少人喜愛的美食，更是法國國民主要食糧之一。而隨著意大利那不勒斯拋薄餅皮手藝上月榮登世界遺產，法國麵包師傅希望長條法包也可以佔一席位，連總統馬克龍也加入聲援。馬克龍希望，法國傳統的長條法包能獲世界遺產委員會認可，列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」。馬克龍日前在愛麗舍宮向一群資深的麵包師傅說：「法式長條麵包在全球人人稱羨。我們必須保存其中精髓及我們的專業，這就是應該名列世界遺產的理由。」他說：「法式長條麵包是法國日常生活的一部份，而這種麵包本身也有着特殊歷史。這是個與法國人共度早晨、正午和晚間的傳統。」許多麵包師傅憂心傳統長條法包的品質下滑，因此決心加入呼籲行列。
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