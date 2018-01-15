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﻿memo紙都可以變藝術？

2018-01-15 列印
　　一款以便條紙砌成的紙雕模型，近日在網上瘋傳。平平無奇的便條紙，撕下後會出現京都名勝清水寺，模型立體感十足、非常迫真。原來每一張便條紙的切割形狀都不同，撕下時部份會留下，當用完整本便條本，就會變成藝術擺設。這款紙雕模型便條紙由日本建築模型製作公司「TRIAD」研發，名為「OMOSHIROI BLOCK」。
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