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﻿北韓「少時」牡丹峰樂團有望現身

2018-01-16 列印
　　北韓代表團中還有一個為人熟悉的名字，就是牡丹峰樂團團長玄松月。現年四十六歲的玄松月聲色藝俱全，早在上世紀九十年代已是北韓著名歌手，有「北韓鄧麗君」之稱。

　　玄松月與北韓領導金正恩關係密切。傳聞金正恩留學瑞士期間，她是「伴讀」之一，兩人曾拍拖。

　　由玄松月領導的「牡丹峰樂團」素有「北韓少女時代」之稱。樂團會否在韓國亮相，也是網民熱烈討論的話題。樂團是金正恩上台後產物，為西歐風格的十人組女子樂隊。每位成員都經金正恩親自挑選與確定入團，全部聲色藝俱全。樂團成員穿上短裙及高根鞋的演出令人眼前一亮。牡丹峰樂團一直有出席北韓的主要活動，分析認為，牡丹峰樂團在南韓勁歌熱舞的畫面，有助大大改善北韓形象。



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