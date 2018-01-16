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﻿特朗普否認 種族歧視

2018-01-16 列印
　　美國總統特朗普為其涉種族歧視的「糞坑」言論辯護，指自己「最不會種族歧視人」，而共和黨人就為總統辯護。特朗普周日在佛羅里達州被媒體追問時說：「我不是種族主義者。我是你們訪問過最不會種族歧視的人！」

　　特朗普上周四在白宮與國會兩黨議員商討跨黨派移民法案協議，有美國媒體披露，特朗普在會議上問：「為甚麼我們要把所有來自糞坑國家的人都帶到這裏來？」

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