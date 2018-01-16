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﻿秘魯7.3級地震至少兩死65傷

2018-01-16 列印
　　南美洲國家秘魯星期日發生的黎克特制七點三級大地震，當局至今證實最少有兩人死亡，六十五人受傷，沿岸地區有許多用泥磚搭建的簡陋房屋倒塌，數以百計居民無家可歸。這是秘魯近年發生的其中一次最猛烈的地震。

　　根據美國地質勘探局提供的資料，這次地震於當地時間星期日凌晨四時十八分左右發生，震央位於阿雷基帕省海邊城鎮阿里卡附近，當時大部份居民仍在睡夢中。在數百公里外的首都利馬，也有市民聲稱感受到震動。



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