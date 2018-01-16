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﻿伊朗運油輪沉沒 罹難船員家屬誓追究

2018-01-16 列印
　　早前在東海與貨船相撞後下沉的伊朗運油輪「桑吉」號爆炸沉沒，全部船員無一生還。在伊朗首都德黑蘭，連日等候的家人表現激動。

  伊朗官員表示，救援人員早前找到三具遺體，相信其餘二十九名失蹤者相信已經罹難。在伊朗首都德黑蘭，大批船員家屬及親友連日等候，當傳出運油輪爆炸沉沒之後，他們十分激動，亦有親屬表示憤怒，表示會追究責任。

　　內地傳媒報道，漏油非常嚴重，海面出現十平方公里油污。中國國家海洋局周日晚發佈消息坦承，海洋生態環境已受到影響。

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