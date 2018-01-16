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﻿加州離奇交通意外 私家車「飛撞」二樓

2018-01-16 列印
        美國加州發生一宗「離奇」交通意外，一架私家車撞壆後，飛撞一間民房二樓，半駕車插入屋內，車尾懸掛在外，險象環生。

　　現場是加州南部聖安娜一座兩層高的牙醫診所。當地星期日凌晨，一駕私家車撞到路壆後，飛撞至診所二樓，車身懸在半空。車上兩人受輕傷，其中一人能自行離開車廂，另一人由消防救出。警方正調查意外是否涉及藥駕或酒駕。

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