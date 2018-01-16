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﻿攝影師唔識美圖網民全家福慘變紙紮公仔

2018-01-16 列印
　　專業攝影師「執相」，「執」出大頭佛。一位名為扎林的網友，在網上分享了自己的慘痛經歷。他表示，花了二百五十美元（約一千九百四十五港元）請來專業攝影師為他們一家拍攝全家福，卻換來令人哭笑不得的成品，他將相片在社交網站分享，意外地在網絡上爆紅。

　　相片中是扎林一家的合照，相片中所有人臉部被模糊塗平，好像戴上人皮面具、有人就說像死人化妝、靈異照片。總而言之，就是令網民一看就噴笑。扎林表示：「這不是在開玩笑。」又指攝影師說因為當天天氣太好、萬里無雲，以至於人像上的陰影太過明顯，再加上她的教授沒有教她如何好好修圖，就變成這個樣子。
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