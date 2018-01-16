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﻿英婦沉迷Candy Crush 失業欠債男友又走佬

2018-01-16 列印
　　手機遊戲Candy Crush本應是令人輕鬆愉快的遊戲，卻令一名英國母親沉迷成癮，每天機不離手，終致家庭矛盾，男友離棄，甚至失去工作，並欠債數千鎊。

　　三十四歲的娜塔莎•伍斯利有一個九歲的兒子。娜塔莎表示，四年前開始玩Candy Crush，以為玩玩無妨，怎料上了癮，不再為兒子說故事。由於自己沉迷於遊戲，經理忍無可忍將她炒魷，而且為了這遊戲她還花了大概五千英鎊，結果欠下三千英鎊的信用卡債項。

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