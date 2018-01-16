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﻿80歲婆婆考芭蕾舞 七級試一Take過

2018-01-16 列印
　　英國一名八十歲的婆婆，早前通過英國皇家舞蹈學院最高的第七級芭蕾舞考試，成為當地最大年紀考獲該等級的人士。該名婆婆坦言，這是她收到最開心的生日禮物。來自哈利法克斯的芭芭拉（Barbara Peters），對上一次應考芭蕾舞已是五十八年前，而她在今年八十歲生日獲通知她成功通過第七級考試，並獲得優異嘉許。芭芭拉坦言，她已經差不多十年沒有試過落一字馬，但為了圓夢她在三周內每日練習兩小時，結果一次成功通過考試，並獲得六十五分。
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