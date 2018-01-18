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﻿adidas柏林推年票鞋 免費搭公共交通一年

2018-01-18 列印
        有時候出門忘了帶散錢車票，搭車都幾麻煩。德國一個著名運動品牌推出包含有年票的運動鞋，穿上後可免費乘搭一年地鐵及其他公共交通工具，一對運動鞋可以走遍柏林。今年適逢德國柏林公交公司（BVG）九十周年生日，著名運動品牌adidas和BVG合作推出一款運動鞋，鞋舌縫了價值七百三十歐羅（約七千港元）的柏林地鐵年票，可以免費乘搭一年地鐵及其他公共交通工具。這款地鐵年票運動鞋只限量發售五百對，每對售價一百八十歐羅（一千七百三十二港元），僅在柏林有售。在周二開賣日，便吸引數十人在零度以下低溫通宵紥營輪候，希望買到這對鞋，更揭起炒賣風，有排隊的年輕人表示波鞋收購價已達八百五十歐羅（約八千一百港元）一對。穿著這款「車票跑鞋」，就可在年底前免費搭乘柏林的地鐵、巴士和電車等公共交通工具，通通都不用再花錢。
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