﻿第一夫人為前成員 ﻿北韓啦啦隊﻿ 美女武器

北韓去年核試，南北韓關係緊張，南北韓對話乎遙遙無期，直至近日出現逆轉，北韓領導人金正恩宣佈將派員參加冬奧，南北韓代表團初次會面，雙方關係開始緩和。而在這場「冬奧外交」中，北韓表示將派出樂團及啦啦隊參加平昌冬奧，引起各國聚焦冬奧會可否為兩韓關係進一步向好。一般人們更關心的，是北韓派出的美女歌手及啦啦隊成員會否再一次打動世界！



北韓的「美女啦啦隊」過去被視為「形象大使」，此次前進平昌冬奧，被外界解讀為平壤方面發動的「魅力攻勢」，也讓世人有機會揭開北韓啦啦隊的神秘面紗。其實，北韓的女子樂團及啦啦隊早有盛名。北韓啦啦隊首次在國際賽事亮相時是在二○○二年的釜山亞運，而到目前為止，北韓啦啦隊總共三次「南下」南韓為選手加油，包括二○○二年釜山亞運、二○○三年的大邱世大運，以及二○○五年在仁川舉辦的第十六屆亞洲田徑錦標賽。



至於朝鮮第一夫人李雪主本身，也曾經代表北韓出國當運動會的啦啦隊，並曾任歌手。根據金正日生前御用大廚藤本健二本人爆料，金正恩少年時對女性害羞，討厭周旋於女性之間，一直沒有女友，金正日一度懷疑兒子不喜歡女人。不過有一天金正恩向他說，看到一名到宮中跳舞的女子身材玲瓏浮凸，胸部很大，似乎一見鍾情，那人就是金正恩現任妻子李雪主。



為選手打氣 多次出國



平民出生的李雪主，成為第一夫人，過程不簡單。一九八九年出生的李雪主父親是教授、母親是醫生，決定了她自小受到了很好的教養。李雪主其後在北韓專門培養藝術家的金星學院畢業。李雪主在成為第一夫人前，早已是啦啦隊員。二○○二年更獲選在斧山亞運的朝鮮啦啦隊中亮相。二○○五年九月以啦啦隊員身份參加在南韓仁川舉行的亞洲田徑錦標賽，二○○九年與金正恩完婚。韓聯社稍早說，李雪主曾是歌手，在朝鮮人民保安部協奏團演出。



嚴格選拔 根正苗紅



日本《東京體育報》點評說，作為國家的形象代表去韓國的啦啦隊員很多都是「令人過目難忘的年輕美女」。這些「令人過目難忘的」美女們年齡大致在二十歲上下，從大學、藝術院校和各部門各級宣傳隊層層選拔、嚴格考核和政審挑選出來。她們面容姣好、身姿美妙、能歌善舞，政治上可靠，很多人來自高幹或生活富裕家庭，所謂根正苗紅，又紅又專。



南北韓體育交流協會理事長金慶星曾形容，被選進啦啦隊是為國爭光大事，甚至能獲頒勳章，對於北韓人來說十分光榮。一名脫北啦啦隊員曾說，在受訓期間，高層曾反覆告訴她們：「肩負着向世界展示祖國與金將軍的威力，以及尊嚴的重大使命。」







