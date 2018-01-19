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﻿羅馬尼亞將誕生首位女總理

2018-01-19 列印
　　羅馬尼亞在過去七個月以來，三度換總理，更將選出歷史上首位女總理。總統周三提名歐洲議會女議員登奇勒（Viorica Dancila）出任總理，令她將成為當地首位女總理。

   登奇勒拉現年五十四歲，雖然是歐洲議會議員，但知名度不高。登奇勒被認為是執政社民黨領袖德拉格內亞的親信。登奇勒的提名，仍要等待國會通過。羅馬尼亞是歐盟中最貧窮的國家之一，執政的社會民主黨政治內鬥，讓該國政治形勢雪上加霜。

  前總理圖多塞上任才七個月，上星期表示，因為得不到執政社民黨支持，只能黯然辭職，接受與上任總理格林多努一樣的命運，被迫下台。

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