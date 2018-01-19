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﻿教宗籲智利原住民勿暴力抗爭

2018-01-19 列印
　　教宗方濟各繼續智利訪問行程，周三在南部馬普切原住民聚居地主持彌撒。教宗呼籲聚居當地的馬普切原住民不要以暴力方式抗爭，政府亦要與原住民協商並落實協議。

　　馬普切原住民先穿上傳統服飾歡迎教宗到訪。教宗說：「暴力引起暴力，破壞加劇分裂。暴力最終會將正義的理由變成謊言。」他呼籲原住民不要以暴力抗爭，並指要團結。智利軍隊在十九世紀晚期入侵馬普切人的領地，原住民與當地政府關係惡劣，他們一直要求政府歸還原居地，並承認當地語言及文化。教宗同時要求智利政府不單止要與原住民協商，還要真正落實協議。

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