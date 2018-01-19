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﻿英國下議院 通過脫歐草案

2018-01-19 列印
　　英國下議院通過脫歐草案，同意把歐盟法律轉變成英國本土法，讓英國可順利過渡脫歐。草案當地星期三以三百二十四票贊成，二百九十五票反對下獲通過，被視為是首相文翠珊等「硬脫歐」派的一場勝仗。

　　草案把歐盟法律轉變成英國本土法，廢除自一九七二年以來，讓英國成為歐盟成員、把歐盟法律應用於英國本土的法案。脫歐大臣戴德偉形容此舉是歷史性里程碑，他指：「草案對於籌備讓英國脫離歐盟是必須的。」草案下一步會交到保守黨佔少數的上議院，預料議會將要花數月審視草案，並可能再作修訂，預料下議院仍需通過修訂版本的草案。

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