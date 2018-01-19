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﻿「可愛」哈里梅根公仔 索價1400大元！

2018-01-19 列印
　　哈里王子將於今年五月與女友梅根完婚，不少商家都希望利用這機會賺一大筆，近日有設計師公開發售一款可愛版哈利與梅根的玩偶。但由於布偶的外貌完全不像新郎及新娘，在網上惹來熱烈討論。

　　美國新澤西州的設計師科西，設計的「哈里」和「梅根」玩偶高十八吋，兩人披上一身婚宴禮服，玩偶每對索價一百三十英鎊（約一千四百港元）。不過，玩偶不論是髮型還是輪廓，似乎都跟真人有明顯出入。有網民表示，玩偶設計實在令人費解。

　　英國皇室去年十二月宣佈，哈里王子與未婚妻梅根的婚禮，將訂於明年五月十九日，兩人婚後將住在肯辛頓宮的諾丁罕郡小別墅。

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