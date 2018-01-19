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﻿米蘭新晉品牌 推出汪星人時裝

2018-01-19 列印
　　在時尚之都米蘭，新晉品牌Temellini推出狗時裝度身訂造服務，大受狗狗主人歡迎。由小至芝娃娃，大至格力犬，都可以有特製狗狗時裝。此系列的狗時裝包括針織、尼龍飛機師褸、披肩及雨褸等，應有盡有。其中披肩售一百七十歐羅（約一千六百二十六港元），而連帽衣則售二百一十歐羅 （約二千港元）。這個狗時裝品牌由時裝設計師泰梅利尼 （Giovanna Temellini） 在一年前推出，她從事時裝設計工作二十五年，曾為多個著名時裝品牌任設計師。她閒時也在動物福利組織做義工。

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